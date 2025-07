Sanzionato perché al volante in stato di ebbrezza? Scatta l'obbligo di installare l'alcolock sulla propria auto

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo prende ufficialmente il via l'obbligo di installare - a proprie spese - l'Alcolock in auto per chi ha subito una condanna penale per guida in stato di ebbrezza. Dunque, chi si trova in questa condizione dovrà dimostrare di essere completamente sobrio prima di mettersi al volante del proprio mezzo soffiando all'interno dell'innovativo sistema che funziona come un etilometro e che blocca il motore di avviamento fino alla verifica del livello di alcol di chi si sta mettendo alla guida. Una stretta che arriva proprio nei giorni più attenzionati sulle strade e autostrade italiane, prese d'assalto dal maxi-esodo.