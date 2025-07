Autovelox e tutor, gli italiani in autostrada con il rischio "alta velocità"

Come ogni anno, per le vacanze estive, torna l'"incubo", autovelox. Quest'anno infatti sono in vigore le multe stabilite dal nuovo Codice della Strada, più severe rispetto alle precedenti, soprattutto per i recidivi, ma più indulgenti nel caso di violazioni seriali commesse nell'arco di un'ora dallo stesso veicolo in tratti stradali gestiti dallo stesso ente.