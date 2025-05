Autovelox, braccio di ferro tra il ministero e i Comuni | Multe a rischio annullamento

Tra il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, e l'Anci, l'associazione dei Comuni, è muro contro muro sugli autovelox. Un tema da sempre bollente, che anche in tempi recenti ha coinvolto i sindaci, accusati in molti casi di usare i dispositivi per fare cassa sulle spalle degli automobilisti. A marzo era stato inviato a Bruxelles lo schema di un decreto-sanatoria per chiudere i contenziosi riconoscendo l'omologazione dei dispositivi. Ma dopo le polemiche era stato ritirato dal governo.