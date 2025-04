Autovelox, come verranno censiti

Adesso è ufficiale: è iniziato il primo censimento nazionale degli autovelox. Il "La" è stato dato dal Ministero dell’Interno, che ha inviato una circolare a tutti i prefetti italiani, chiedendo una mappatura completa dei dispositivi per il controllo della velocità utilizzati da enti locali, esclusi quelli in dotazione a Polizia Stradale e Carabinieri. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei lavori propedeutici alla stesura del nuovo schema di decreto sui requisiti di omologazione dei dispositivi per il controllo della velocità. In questo modo sarà possibile accertare il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati, verificare quali non rispondono alle regole di approvazione e capire l'impatto delle nuove regole di omologazione ai fini della sicurezza dei cittadini.