Autovelox solo segnalati e no sotto i 50 km/h, il decreto arriva in Gazzetta | La stretta non tocca "Bologna 30"

Gli occhi elettronici dovranno essere sempre ben visibili, distanziati e, nel caso di dispositivi mobili, la contestazione dovrà essere immediata. Il testo del decreto , che prevede l'allentamento delle norme deciso dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini , è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale : "Basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti e basta multe selvagge; i rilevatori saranno installati solo per prevenire incidenti", è la parola d'ordine del vicepremier.

Autovelox solo segnalati I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno un chilometro prima fuori dei centri abitati. Inoltre viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l'altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.

Niente dispositivi sotto i 50 km/h Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 chilometri, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 chilometri rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 10 chilometri orari, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 chilometri orari ma non per limiti inferiori).

Nessun effetto su "Bologna 30" La stretta non è comunque destinata ad avere effetti sui controlli di "Bologna 30". Il decreto infatti cambia la normativa per quel che riguarda i dispositivi fissi (oltre una cinquantina in provincia di Bologna), ma non sono attese modifiche sull'uso degli altri dispositivi mobili che contestano in loco le contravvenzioni: come i tele-laser utilizzati dai vigili urbani per "Bologna 30".

Contestazione immediata per i dispositivi mobili Il decreto, inoltre, precisa che l'utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c'è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.