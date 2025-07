Fano, lascia l'auto con i finestrini abbassati: multato | Cosa dice il Codice della strada

Lasciare la propria auto in sosta con i finestrini aperti, fosse anche sotto casa, è passibile di multa. Lo ha scoperto a proprie spese un cittadino di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, che ha visto ricevere 49 euro di ammenda dagli agenti della Polizia locale per non aver "tutelato" a dovere la propria auto.