Roma, parcheggia sulle strisce blu e lascia un biglietto ai vigili: "Vi prego ho la Maturità, ho girato per 20 minuti": multato

Mercoledì mattina, a Roma, in zona San Paolo, un maturando ha lasciato la macchina sulle strisce blu ma, dopo aver perso tempo a cercare parcheggio ed essendo probabilmente in ritardo per la prima prova dell'esame, non ha pagato. Ha quindi lasciato un biglietto indirizzato ai vigili sul cruscotto con il messaggio: "Vi prego, ho la Maturità, ho girato per 20 minuti". Tuttavia, al suo ritorno, ha trovato la multa. Lo riporta Il Messaggero.