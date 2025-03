Bologna, prende 50 multe sulla corsia preferenziale ma il giudice lo assolve perché rifugiato ucraino | Annullate sanzioni per 5mila euro

Cinquanta multe in meno di quattro mesi, tutte per aver percorso corsie preferenziali senza saperlo. Una storia che poteva costare cara a un rifugiato ucraino, fuggito dalla guerra e arrivato in Italia con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Ma il giudice di pace di Bologna ha deciso di annullare tutte le sanzioni, per un totale di quasi 5mila euro (4.750 euro per la precisione), riconoscendo "l'incolpevole ignoranza" dell'uomo, che ha trovato lavoro come giardiniere nella zona del Bolognese.