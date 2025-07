Cesena, corse clandestine in scooter: gravissimi due adolescenti

Due adolescenti sono ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere rimasti coinvolti in un incidente con lo scooter. Incidente che, come riporta Il Corriere di Romagna, è avvenuto nell'ambito di una corsa clandestina nell'area di Ponte Ospedaletto, a Longiano (Forlì-Cesena). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due sere fa, i due ragazzi - di 16 e 15 anni - stavano impennando con gli scooter quando si sono violentemente scontrati con un'auto di grossa cilindrata guidata da un neopatentato.