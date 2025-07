Acerra (Napoli), investe con lo scooter la ex 19enne e le amiche: arrestato

Un giovane di 20 anni ha tentato di investire la sua ex e le sue amiche con lo scooter: le ragazze sono tutte in ospedale, nessuna in pericolo di vita. E' accaduto ad Acerra, in provincia di Napoli. Lei, 19 anni, lo aveva lasciato per la sua ossessiva gelosia. La costringeva a limitare le amicizie e le frequentazioni. Diversi gli episodi in cui lui l'ha picchiata, a volte anche con morsi. La ragazza ha denunciato tutto ai carabinieri. Il 20enne, arrestato, deve rispondere di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse.