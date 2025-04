Varese, minaccia la ex e le scrive "capisco Turetta": arrestato stalker 23enne

Un 23enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri di Gallarate, in provincia di Varese, per stalking in flagranza differita ai danni della ex fidanzata 20enne, con centinaia di telefonate e di messaggi violenti, ma soprattutto una frase, con cui esprimeva "comprensione" per l'assassino di Giulia Cecchettin. "Io comprendo perché tanti ragazzi, come Filippo Turetta, arrivano a compiere certe azioni", aveva scritto alla ex. "Non giustifico il gesto in sé ma comprendo e giustifico con tutta la mia forza il motivo".