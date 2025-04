Roma, finge la gravidanza e il parto: 30enne condannata per stalking

Ha vessato il suo ex arrivando a fingere una gravidanza e il parto. Per questo una trentenne di Roma è stata condannata a un anno e quattro mesi per stalking aggravato. Il tribunale ha disposto la sospensione della pena subordinata alla frequentazione di un percorso di recupero psicologico di sei mesi e un risarcimento danni di 5mila euro a favore dell'ex.