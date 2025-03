Verona, insulta e lancia uova a un disabile: condannato a 9 mesi per stalking

Un 26enne di Verona è stato condannato a 9 mesi di reclusione per stalking dopo aver lanciato uova addosso ai passanti mentre girava in auto. In particolare, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, l'uomo si era accanito contro un 52enne con disabilità fisiche e cognitive, che già in precedenza aveva deriso e insultato. La vicenda risale al 2021: dopo il lancio delle uova, il 26enne era stato denunciato da alcuni abitanti del quartiere di Borgo Roma. Con lui anche due complici, che però sono stati assolti.