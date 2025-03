Padova, denunciato per stalking cerca sul web "femminicidio": arrestato

Denunciato per stalking dalla ex, ha cercato su internet argomenti come "morire senza dolore", "omicidio", "femminicidio", come procurarsi un'arma e sabotare un motore o i freni di un'auto. I carabinieri di Mestrino (Padova) hanno così arrestato un 37enne, che già era stato sottoposto all'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.