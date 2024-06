Stalking, vittima lo aveva denunciato trenta volte: arrestato l'ex compagno

Parlando con il Corriere della Sera, la vittima si è detta "sollevata ma spaventata: che accadrà quando uscirà dal carcere?". Infatti, secondo quanto raccontato dalla donna, dopo l'arresto di C., suo padre è stato minacciato dalla madre dell'uomo. "Ha giurato che passeranno alle vie di fatto, che hanno conoscenze in grado di spaventarci e che non la passeremo liscia", ha detto. E ancora, Marina ha spiegato che il suo ex compagno, prima dell'arresto, si è presentato di fronte al giudice del tribunale civile che deve decidere in merito all'assegno di mantenimento, per insultarla pubblicamente. "È un’infame borderline", ha detto il quarantenne, che ha minacciato di non pagare nonostante, ha spiegato ancora Marina al quotidiano, l'uomo abbia un tenore di vita tale da possedere una Porsche sulla quale ha viaggiato fino al ritiro della patente, pochi giorni fa.