Varese, sfregia la ex e accoltella il padre di lei: arrestato un 40enne

A Varese una donna di 37 anni è stata sfregiata con un coltello e il padre, di 71 anni, è stato aggredito dall'ex compagno della figlia.

Il 40enne, ex della donna, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Il 71enne, accoltellato dall'uomo, versa in condizioni gravissime e sia lui sia la figlia sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il padre di lei è stato aggredito dopo essere intervenuto per tentare di difendere la donna, sotto gli occhi terrorizzati della moglie, che ha assistito all'intera scena.