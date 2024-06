Stalking, l'incubo di una vittima: "Ho denunciato il mio ex compagno trenta volte ma nessuno interviene"

C. è stato rinviato a giudizio il 23 maggio per molestie aggravate, ma "si sente intoccabile". Le varie denunce a carico dell'uomo trovano traccia nelle carte depositate alla Procura di Velletri ma, al momento, non sono servite a far scattare le procedure previste dal codice rosso, atte a proteggere le vittime di stalking. La donna ha il timore che la situazione possa ulteriormente degenerare. "Sono sfiduciata", ha ammesso.



La rabbia del legale della donna "Le istituzioni, nessuna esclusa, non fanno altro che consigliare alle donne di denunciare i loro aguzzini. Credo però che non abbiano la minima idea di quello che passa una persona comune quando decide di rivolgersi alle autorità per denunciare e di cosa voglia dire avere il vuoto assoluto attorno", ha affermato il legale della vittima, Sonia Battagliese. "Non voglio pensare che in Italia la legge funzioni solo se si è potenti ma temo che ai comuni mortali resti solo la speranza di non essere uccisi dal proprio carnefice".