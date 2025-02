Cesena, il camionista vittima di due stalker: "Mi hanno spedito a casa 54 carri funebri"

"In tre mesi mi sono visto recapitare a casa 54 carri funebri da agenzie differenti e arrivavano anche ambulanze credendo che avessi avuto un arresto cardiaco", spiega l'uomo che calcola di aver ricevuto nel periodo di stalking 847 visite di sconosciuti. Sui motivi della molestia, condotta a 80 chilometri di distanza, Zignani aggiunge: "Non ho rapporti personali con queste due donne e non so come abbiano ottenuto il mio indirizzo di casa".