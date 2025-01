Vergato (Bologna), troupe di "Pomeriggio Cinque" aggredita da presunto stalker

La troupe di "Pomeriggio Cinque" il 29 gennaio era stata a casa di Giovanna per intervistarla riguardo al presunto stalker. Poco dopo per strada, nel tentativo di fermare l'uomo per raccogliere qualche sua dichiarazione, la giornalista e il cameraman sono stati aggrediti. Il presunto stalker ha iniziato a urlare: "Risponda: la signora è morta?". E subito dopo ha preso il microfono con forza dalle mani della giornalista del programma di Canale 5 e lo ha scaraventato per aria. L'uomo si è poi allontanato urlando: "Ragazzi, camminate. Questo è il primo avvertimento e, se non camminate, il secondo avvertimento non c'è". La troupe ha così lasciato andare via il presunto stalker di Giovanna.