Coppia gay aggredita a Capodanno a Roma, lo sfogo di uno dei due ragazzi: "Sono distrutto e umiliato"

"Mi sento distrutto, confuso e umiliato", esordisce Stephano Quinto. E prosegue: "Ho paura di uscire di casa, di non tornare a essere me stesso e di perdere il mio compagno perché il mio corpo ora si tira indietro da solo ogni volta che lui prova a farmi qualsiasi tipo di affetto". Il ragazzo ricostruisce poi le dinamiche dell'aggressione omofoba subita durante la notte di Capodanno. "Siamo usciti di casa verso le 21.30 e stavamo andando a casa di questo nostro amico, giusto per Capodanno. Verso la metro Malatesta, mentre camminavamo, abbiamo visto questo gruppo di 10/12 ragazzi su un balcone del primo piano. Hanno cominciato con degli insulti omofobi, ma li abbiamo ignorati perché erano dei ragazzini e non aveva senso litigare con loro", racconta Stephano. E aggiunge: "Siamo tornati verso l'1 perché abbiamo due cagnoline e siamo tornati per loro due. Abbiamo fatto la stessa strada e c'erano ancora questi ragazzi sul balcone. Hanno ricominciato con questi insulti omofobi e li abbiamo continuati a ignorare, ma il più agitato del gruppo ha detto di venire a menarci. Mentre mi picchiavano continuavano con questi insulti". Dopo l'aggressione, i primi soccorsi non sono arrivati subito. "Mentre mi picchiavano non c'era nessuno, hanno costretto Matteo a cancellare il video e mi hanno lasciato andare. Camminando sono svenuto per 2 o 3 minuti, mi hanno trovato due uomini che sono scesi dal palazzo perché avevano sentito Matteo urlare: 'lo stanno ammazzando''. Mi hanno tenuto sveglio", spiega il ragazzo. E precisa: "Al pronto soccorso sono andato a piedi con il mio fidanzato perché l'operatore del centralino aveva detto che non c'era nessuno disponibile a quell'ora. Per fortuna siamo vicini e ci abbiamo messo circa 10 minuti a piedi". "Ho paura che questo si ripeta non solo con me, ma anche con altre persone", conclude Stephano. Il ragazzo specifica che con il suo fidanzato ha denunciato il fatto ai carabinieri che ora stanno cercando le persone coinvolte nell'aggressione.