Milano, coppia gay aggredita: 45enne finisce in ospedale

Una coppia omossessuale è stata aggredita nella notte a Milano in zona Barona mentre camminava mano nella mano con insulti omofobi come "fate schifo", "ma veramente fate?", "siete contro Dio e la natura" da parte di un gruppetto di giovani. Un 45enne, che ha reagito a parole agli insulti, è stato trasportato circa 50 minuti più tardi all'ospedale San Paolo in codice verde con lievi ferite a causa di un pugno in faccia. L'uomo, di professione infermiere, sempre al San Paolo, è stato sottoposto a una radiografia e poi dimesso.