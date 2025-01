Neonata rapita a Cosenza, Sofia e i genitori lasciano la clinica | La coppia arrestata oggi davanti al gip: ecco cosa sappiamo

Rosa Vespa, la 51enne cosentina sottoposta a fermo insieme al marito, Acqua Moses, di 43, senegalese, per il sequestro di Sofia, dovrà spiegare molte cose davanti al gip che la sentirà per l'interrogatorio di garanzia. Nel frattempo spuntano diverse testimonianze come quelle raccolte da "Mattino Cinque News". I reporter della trasmissione hanno intercettato la proprietaria della pasticceria vicino alla clinica Sacro Cuore di Cosenza la quale ha confermato di aver riconosciuto Rosa Vespa. "La donna è arrivata in pasticceria il 14 gennaio e ha chiesto una torta con sfondo bianco con fiocco rosa da realizzare in pasta di zucchero, non da mangiare ma solo come addobbo da tavolo, con su un elefantino. Ci ha dato tempi un po' brevi per la realizzazione ma è stata gentile". Ancora più inquietante la dichiarazione fatta dal fruttivendolo sempre nei pressi dell'ospedale: "Ho visto quella donna passeggiare spesso e volentieri in questa zona. Già una settimana prima del rapimento l'ho notata fare avanti e indietro in clinica, pensavo che era lì per dare il cambio a un parente".