Neonata rapita a Cosenza, il vice Questore: "Al nostro arrivo i rapitori erano nel pieno di una festa"

"Ci siamo ritrovati davanti una scena surreale - racconta il vice Questore - al nostro arrivo la coppia di rapitori era nel pieno dei festeggiamenti di un nascituro, di un maschio, anche se la bambina rapita era una femmina. Insieme a loro c'erano i familiari più intimi perché i due avevano inscenato una falsa gravidanza con tanto di pubblicazione sui social della nascita. L'atto finale è stato quello di rapire la neonata e chiudere la storia, come se potessero in un certo senso sostituire la realtà con la finzione. Una volta ritrovata la piccola, la coppia messa allo scoperto ha provato a giustificarsi ma la loro storia faceva acqua da tutte le parti. Hanno ammesso in parte le loro responsabilità" conclude Gabriele Presti.