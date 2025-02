Genova, parrocchiana 72enne si innamora di un prete e lo stalkerizza: a processo

Una parrocchiana 72enne avrebbe perseguitato per anni un prete di 55 anni perché innamorata di lui e ora è a processo per stalking. Tutto sarebbe iniziato nel 2015, quando l'uomo era nella Basilica di Sant'Antonio a Padova. La donna lo avrebbe poi seguito anche nelle varie città in cui lui si trasferiva (prima Bologna e dopo Genova) per sfuggirle. A testimoniare contro la donna (difesa dall'avvocato Antonio Rubino) sono stati chiamati anche l'arcivescovo di Genova Marco Tasca, altri parroci e pure le perpetue che avrebbero assistito alle persecuzioni subite dal prete.