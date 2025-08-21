Violenta rissa in spiaggia nel Crotonese: morto un 22enne | La famiglia dona gli organi

E' stato il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, a divulgare la notizia della morte con un post sui social. "Ho appreso - ha scritto - che il nostro giovane compaesano Filippo Verterame purtroppo ci ha lasciati. Tanto è il dolore, lo sgomento, l'amarezza mia e di tutta l'amministrazione, come di tutta la comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra pieno di ambizioni e voglia di futuro, sottraendolo per sempre all'affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici. Ma da questo dolore è nato un gesto di immenso amore perché i genitori hanno scelto di donare gli organi di Filippo affinché altre vite possano continuare. Un atto di speranza e di luce nel buio. Perché dove la violenza ha tolto, loro hanno deciso di restituire. Perché, nonostante tutto, hanno creduto nel perdono e nella vita. Quello della famiglia di Filippo è un messaggio che ci fa capire come, anche nel momento più difficile, si può scegliere l'amore al posto dell'odio".