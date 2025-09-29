Scherzi pericolosi e sfide social: perché i giovani non hanno più freni?

Alcuni studi pubblicati su Aggressive Behavior hanno evidenziato come l’abitudine a consumare contenuti violenti porti a una vera e propria assuefazione morale: la reazione emotiva al dolore altrui diminuisce e, con essa, la capacità di fermarsi prima di oltrepassare il limite. Nei giovani, questo si traduce spesso in un ridere insieme anche davanti a un danno evidente, come se la sofferenza dell’altro fosse parte integrante del gioco.