Avola (Siracusa), studentessa beve dalla borraccia e si sente male: "Un compagno le ha messo della candeggina per scherzo"

L'episodio si è verificato alla fine dell'ora di educazione fisica. Indagano i carabinieri di Noto
Una studentessa di Avola, nel Siracusano, è finita dopo aver ingerito della candeggina, che era stata diluita nell'acqua della sua borraccia. La giovane, che frequenta un istituto superiore, dopo aver sorseggiato l'acqua avrebbe subito avvertito un malore. Immediato il trasferimento al nosocomio. Come riportano le testate locali, un compagno di scuola avrebbe già confessato di aver messo lui un po' di candeggina per fare uno scherzo. Indagano i carabinieri della compagnia di Noto.
Stando a quanto ricostruito, l'episodio si è verificato alla fine dell'ora di educazione fisica. La ragazza, una volta tornata in classe, si è dissetata: subito ha avvertito un odore anomalo, quello della candeggina. I docenti e la dirigente scolastica sono stati immediatamente allertati; la studentessa è stata poi accompagnata in ospedale dai familiari. I carabinieri hanno rinvenuto una bottiglia di candeggina, che risulta essere stata introdotta nella scuola dall'esterno. Nel corso degli interrogatori successivi, un compagno avrebbe confessato di essere lui l'autore dello scherzo.
