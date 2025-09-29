Avola (Siracusa), studentessa beve dalla borraccia e si sente male: "Un compagno le ha messo della candeggina per scherzo"

Stando a quanto ricostruito, l'episodio si è verificato alla fine dell'ora di educazione fisica. La ragazza, una volta tornata in classe, si è dissetata: subito ha avvertito un odore anomalo, quello della candeggina. I docenti e la dirigente scolastica sono stati immediatamente allertati; la studentessa è stata poi accompagnata in ospedale dai familiari. I carabinieri hanno rinvenuto una bottiglia di candeggina, che risulta essere stata introdotta nella scuola dall'esterno. Nel corso degli interrogatori successivi, un compagno avrebbe confessato di essere lui l'autore dello scherzo.