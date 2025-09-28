“Hamstering”, cos'è il nuovo (e pericoloso) trend a luci rosse di TikTok

Alcuni sex educator, infatti, hanno fatto notare come per chi “riceve” la posizione sia tutt’altro che comoda: il corpo, e soprattutto il collo, sono costretti in posture scomode e difficili da sostenere a lungo. Altri, invece, dubitano che il fenomeno abbia una reale motivazione erotica: più che cercare piacere, secondo lui, chi ci prova lo fa per avere qualcosa di estremo da raccontare. Un’analisi che sposta l’attenzione dal desiderio al bisogno di esibizione, tipico della logica social.