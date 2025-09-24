È in arrivo l'Apocalisse? Su TikTok impazza l’hashtag #Rapture, il “giorno del rapimento”

Un video pubblicato mesi fa da Joshua Mhlakela, predicatore sudafricano, è bastato a scatenare milioni di visualizzazioni e discussioni online. Nella clip, Mhlakela sostiene di aver ricevuto una visione divina: Gesù, seduto su un trono, gli avrebbe annunciato il ritorno per “prendere la sua Chiesa” il 23 e 24 settembre 2025. Una predizione che si è trasformata in fenomeno virale, soprattutto su TikTok, dove l’hashtag #Rapture raccoglie migliaia di video, tra chi prende sul serio l’annuncio e chi lo ridicolizza come l’ennesima “fine del mondo” destinata a non realizzarsi.