L'orologio dell'Apocalisse mai così vicino a mezzanotte: "Ottantanove secondi alla fine del mondo"

L'Orologio dell'Apocalisse (Doomsday Clock in inglese) è nato nel 1947 su iniziativa degli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago. Si tratta di una metafora che misura il pericolo di un'ipotetica fine del mondo a cui l'umanità è sottoposta. Originariamente la mezzanotte rappresentava unicamente la guerra atomica, mentre dal 2007 considera qualsiasi evento che può infliggere danni irrevocabili all'umanità (come ad esempio i cambiamenti climatici).