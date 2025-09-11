Francia, la commissione d'inchiesta raccomanda il divieto TikTok sotto i 15 anni

© Ansa
In Francia la commissione parlamentare d'inchiesta su TikTok ha raccomandato di vietare il social media ai minori di 15 anni. Ciò per contrastare la sua "trappola algoritmica" che può compromettere la salute dei giovani. Tra le raccomandazioni dei parlamentari figurano anche l'istituzione di un "coprifuoco digitale" sui social media dalle 22 alle 8 per gli adolescenti dai 15 ai 18 anni, una massiccia campagna informativa sui rischi associati al loro utilizzo e l'istituzione di un "reato di negligenza digitale" per i genitori.
