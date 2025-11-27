Logo Tgcom24
DUE MISULE CAUTELARI

Violenza nel centro di Padova, sgominata baby gang di ragazze

Eseguite misure cautelari nei confronti di due sedicenni. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno ricostruito episodi ripetuti di minacce, rapine e furti

27 Nov 2025 - 07:31
© Ansa

La Questura di Padova ha dato esecuzione a misure cautelari restrittive nei confronti di due sedicenni ritenute parte di una baby gang composta da quattro ragazze minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo si muoveva con particolare frequenza nel centro cittadino e nella zona della Stazione ferroviaria, mettendo in atto episodi violenti che includevano minacce, rapine e furti. Le vittime individuate dalle forze dell'ordine erano principalmente ragazze giovani o persone considerate vulnerabili.

I precedenti

 Le due sedicenni, una nata a Padova e l'altra a Monselice, risultavano già segnalate più volte all'Autorità giudiziaria. Agivano di frequente insieme a una tredicenne e a un'altra coetanea, ma sono state individuate dagli investigatori come le più attive all'interno del gruppo, descritte come dotate di "una forte personalità antisociale e incapaci di osservare le regole". Una volta rintracciate, una delle due minorenni è stata accompagnata all'Istituto Penitenziario Minorile di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, mentre l'altra è stata collocata in una comunità situata in Calabria. Entrambe erano già state destinatarie di misure di prevenzione disposte dal Questore di Padova, Marco Odorisio. L'attività della Squadra Mobile ha permesso di accertare come le condotte contestate non fossero episodi isolati ma parte di un comportamento sistematico, fondato sulla forza intimidatoria del branco. 

