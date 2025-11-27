Violenza nel centro di Padova, sgominata baby gang di ragazze

Le due sedicenni, una nata a Padova e l'altra a Monselice, risultavano già segnalate più volte all'Autorità giudiziaria. Agivano di frequente insieme a una tredicenne e a un'altra coetanea, ma sono state individuate dagli investigatori come le più attive all'interno del gruppo, descritte come dotate di "una forte personalità antisociale e incapaci di osservare le regole". Una volta rintracciate, una delle due minorenni è stata accompagnata all'Istituto Penitenziario Minorile di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, mentre l'altra è stata collocata in una comunità situata in Calabria. Entrambe erano già state destinatarie di misure di prevenzione disposte dal Questore di Padova, Marco Odorisio. L'attività della Squadra Mobile ha permesso di accertare come le condotte contestate non fossero episodi isolati ma parte di un comportamento sistematico, fondato sulla forza intimidatoria del branco.