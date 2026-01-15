Arriva il pacchetto sicurezza, dalle norme "anti maranza" al daspo per i manifestanti violenti

In entrambi questi casi è prevista un'aggravante specifica, con il conseguente aumento di un terzo della pena, se il reato è commesso nei pressi di banche, parchi, stazioni ferroviarie e della metropolitana. Sarà poi possibile, per il questore, optare per ulteriori sanzioni amministrative come la sospensione della patente, del passaporto e del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il reato sia commesso da un minore - e qui sta l'elemento "anti maranza" - il giovane potrà essere comunque arrestato in flagranza di reato e i genitori saranno raggiunti da una multa di mille euro. Rigido stop - anche per le piattaforme online - alla vendita a minorenni di «armi improprie», in particolare strumenti da punta e taglio. La violazione sarà punita con una sanzione fino a 12mila euro e con la revoca della licenza.