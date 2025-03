Modena, 13enne vittima di cyberbullismo: in chat scrivevano "bruciamola"

A 13 anni è stata riempita di insulti, offese pesantissime e istigazioni all'odio. In una chat avevano scritto "bruciamola, fa schifo" riferito a lei. La vittima è una studentessa delle scuole medie di Modena, nel mirino del cyberbullismo fino all'intervento della polizia postale. "Mia figlia non è stata accettata dagli altri probabilmente anche per una questione di genere", ha detto la madre della giovane studentessa.