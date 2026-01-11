Logo Tgcom24
Cronaca
quattro persone in commissariato

Due aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma, gravissimo un uomo

Da sabato sera è scattata una vasta operazione delle forze dell'ordine nell'area per risalire ai responsabili

11 Gen 2026 - 10:35
© Carabinieri

© Carabinieri

Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di sabato nella zona della stazione Termini a Roma, a un'ora di distanza. La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti dove un uomo è stato picchiato da più persone ed è in gravi condizioni. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale in pericolo di vita.  L'altra in via Manin ai danni di un rider. Da sabato sera è scattata una vasta operazione nell'area per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate di cui quattro portati in commissariato la cui posizione è al vaglio e sette all'ufficio immigrazione.

