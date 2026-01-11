Logo Tgcom24
Cronaca
Palermo, lo chef anti-mafia: "Vietato l'ingresso ai maranza"

L'iniziativa di Natale Giunta che in passato aveva denunciato i suoi estorsori: "Difendo i miei locali"

11 Gen 2026 - 14:25
© Instagram

"Io non posso entrare". Il divieto è riferito ai maranza: "Quelli con gli occhiali cartier, barba da delinquente, collonnanona. Tu qua non sei gradito. Non devi entrare". A dirlo è lo chef Natale Giunta che in un video su Instagram ha mostrato al pubblico la sua iniziativa: ed è subito scoppiata la polemica

"Il tuo stile non è ammesso"

 Sui social è andato dritto al punto lo chef Natale Giunta. "La tua presenza non è benvenuta, il tuo stile non è ammesso. Vesti con tuta lucida di imitazione Armani, occhiali Cartier falsificati, un borsello Gucci fake, e una collana di provenienza incerta, il tutto accompagnato da una barba che richiama stili discutibili di Gomorrista. Pertanto, ti invitiamo a non entrare nei miei locali".

"Questa è discriminazione"

 Tanti applausi, complimenti e incoraggiamenti ma anche tante polemiche con critiche anche accese. Secondo molti utenti del web questa sarebbe una discriminazione, basata sul solo outfit dei clienti quando in realtà - si legge nei commenti - molti malavitosi indossano giacca e cravatta.

Lo chef anti-mafia

 Classe 1979, palermitano, Natale Giunta è noto come lo chef anti mafia, noto per aver denunciato più volte i suoi estorsori. E per questo venne minacciato di morte, più volte. Molto seguito su Instagram ha un seguito da 124mila followers E lì, ha lanciato il suo messaggio.

 

