Palermo, lo chef anti-mafia: "Vietato l'ingresso ai maranza"

"Io non posso entrare". Il divieto è riferito ai maranza: "Quelli con gli occhiali cartier, barba da delinquente, collonnanona. Tu qua non sei gradito. Non devi entrare". A dirlo è lo chef Natale Giunta che in un video su Instagram ha mostrato al pubblico la sua iniziativa: ed è subito scoppiata la polemica.