Cronaca
INDAGA LA DIGOS

Genova, armati di spranghe fanno irruzione in un liceo occupato e devastano le aule

L'assalto sabato notte: le svastiche sui muri e le urla "viva il duce"

26 Ott 2025 - 10:41
© Facebook

© Facebook

Alcuni individui armati di spranghe hanno fatto irruzione sabato notte nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova devastando alcune aule al grido di "Viva il duce". Al momento dell'assalto, l'istituto era occupato dagli studenti. La struttura è stata imbrattata con decine di scritte e una svastica, i vetri sono stati infranti e alcune aule devastate. Sull'accaduto indaga la Digos.

I ragazzi erano a scuola per una occupazione pacifica, approvata dall'assemblea d'istituto e organizzata con finalità culturali. Nessuno risulta ferito. "Un fatto di inaudita gravità - scrive sui social il consigliere di Avs, Simone Leoncini -, che richiede massima allerta democratica. La scuola dovrebbe essere un luogo sacro, fucina di cittadinanza. Chiediamo a tutte e tutti di tenersi pronti a partecipare e sostenere i ragazzi/e. Non possiamo lasciare impunita un'aggressione violenta contro studenti e contro la scuola come spazio libero di crescita, cultura e partecipazione. La Genova democratica e antifascista si stringa intorno alla Leonardo da Vinci e a tutti/e gli studenti".

genova

