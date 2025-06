Saluto fascista al liceo Malpighi, 31 studenti nel mirino: "Abbassato il voto in condotta"

Il corpo docente ha firmato un documento parlando di "richiami a ideologie che hanno calpestato la dignità umana". Alcuni genitori hanno espresso delusione per l’assenza di una condanna pubblica e chiesto la revoca dei crediti scolastici. Anche al liceo Montessori di Roma aveva dovuto affrontare un caso simile dopo che due ragazzi si erano fatti riprendere mentre esibivano il saluto romano. In Italia il saluto romano è sanzionabile solo se compiuto con intenzione politica. La Cassazione si è espressa più volte sull’applicazione della legge Scelba in riferimento al saluto romano.