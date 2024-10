Milano, polizia perquisisce "suprematisti": ci sono anche minori

La polizia di Stato di Milano ha eseguito in tutta Italia perquisizioni delegate dalla Procura dei Minorenni e da quella del Tribunale Ordinario nell'ambito di un'indagine contro l'incitamento alla violenza per motivi razziali. Le persone perquisite, dieci minorenni e due maggiorenni, sono tutte indagate per il reato di "Propaganda e Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Sequestrate repliche di armi lunghe e pistole anche prive del tappo rosso, mazze, tirapugni, coltelli, un machete, diverse bandiere e simboli riferibili al nazi-fascismo e al suprematismo.