Terrorismo e propaganda neonazista in chat, fermati un 18enne cagliaritano e un 20enne di origine romena

Nel gruppo Aast, il ragazzo "stava cercando di aumentare il suo prestigio all'interno con l'obiettivo di scalare posizioni di vertice", ha spiegato il dirigente della Digos di Cagliari Antonio Nicolli, che ha diretto l'indagine coordinata dal responsabile della sezione Antiterrorismo Fabio Formato. Per questa ragione si stava impegnando in vari test attitudinali per dimostrare essere pronto ad aderire agli ideali del gruppo di matrice suprematista. Da qui la decisione di mettere a segno un attentato alla Caritas per colpire gli immigrati in coda per la cena di Capodanno. Il giovane avrebbe voluto piazzare in via Fra Ignazio un ordigno artigianale, ma è stato fermato dalla polizia in centro prima che potesse agire: in auto aveva alcuni botti di Natale che avrebbe usato per confezionare in casa la bomba.