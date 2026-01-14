Logo Tgcom24
In due armati nel negozio

Cortina d'Ampezzo, rapina in una gioielleria del centro: è la prima volta

In due a volto scoperto e armati, un altro in auto. Minacciata la commessa

14 Gen 2026 - 21:57
© ansa

© ansa

Sono entrati armati e hanno minacciato la commessa, poi hanno riempito alcuni borsoni di gioielli e si sono dileguati. Attimi di paura a Cortina D'Ampezzo dove, nel centralissimo Corso Italia, è stata messa a segno la prima rapina a mano armata di cui si abbia memoria. A essere presa di mira è stata una gioielleria nella quale, nelle scorse ore, si sono introdotti due rapinatori, mentre un terzo è rimasto all'esterno per fare "da palo" in macchina.

Rapina in gioielleria, un'azione pianificata

 Un'azione rapidissima, probabilmente pianificata nei minimi dettagli, ed eseguita alla luce del giorno, nonostante il viavai dei passanti che non si sono accorti di nulla. La commessa, che pare fosse sola in quel momento all'interno del negozio, è stata minacciata con un'arma mentre i due malviventi, entrati a volto scoperto, hanno arraffato quanti più preziosi possibile, riempiendo alcuni borsoni di gioielli e orologi. Una volta preso il bottino, sono usciti dalla gioielleria e in pochi istanti si sono dileguati a bordo dell'auto sulla quale li attendeva il terzo complice. 

L'arrivo delle forze dell'ordine

 A lanciare l'allarme è stata la stessa dipendente che fortunatamente è rimasta illesa, anche se sotto choc. È stata lei stessa ad allertare polizia e carabinieri subito dopo la fuga dei rapinatori che, stando a quanto raccontato dalla donna, sarebbero stranieri. L'auto con cui sono scappati è stata ritrovata poco dopo, a circa un chilometro di distanza ed è risultata rubata. Ancora da quantificare il valore del bottino anche se dalle prime stime sarebbe ingente. Le indagini sono in corso. 

