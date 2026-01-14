Cortina d'Ampezzo, rapina in una gioielleria del centro: è la prima volta

Sono entrati armati e hanno minacciato la commessa, poi hanno riempito alcuni borsoni di gioielli e si sono dileguati. Attimi di paura a Cortina D'Ampezzo dove, nel centralissimo Corso Italia, è stata messa a segno la prima rapina a mano armata di cui si abbia memoria. A essere presa di mira è stata una gioielleria nella quale, nelle scorse ore, si sono introdotti due rapinatori, mentre un terzo è rimasto all'esterno per fare "da palo" in macchina.