Varese: ferito dal padrone di casa durante una rapina, muore un 37enne

I complici hanno abbandonato il rapinatore fuori dall'ospedale. Nonostante i soccorsi tempestivi è morto poco dopo l'arrivo
© Carabinieri
Si sarebbe introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone di casa durante una colluttazione. I due malviventi sono riusciti poi a fuggire con un terzo complice che li attendeva fuori dall'abitazione. Viste le gravi condizioni del rapinatore, un 37enne di famiglia nomade, i complici lo avrebbero abbandonato davanti all'ospedale di Magenta, dove nonostante le cure ricevute è spirato poco dopo l'arrivo.
Secondo quanto ricostruito fino a ora i due soggetti, dopo aver scassinato la porta dell'abitazione si sono introdotti nella villa. In quel momento, in base a quanto emerso, il proprietario di casa stava dormendo dopo il turno di notte. L'uomo ha spiegato di essersi alzato e di aver trovato i due uomini in cucina che lo hanno aggredito prendendolo a calci e facendogli sbattere la testa contro lo stipite della porta. A questo punto il padrone di casa avrebbe afferrato un pugnale di un kit di sopravvivenza da trekking e avrebbe colpito uno dei due rapinatori a un fianco. Il ferito e il complice sarebbero poi scappati velocemente a bordo di un'autovettura condotta da un terzo soggetto, che li attendeva all'esterno.
Il 37enne ferito è stato poi lasciato dai suoi compagni davanti all'ospedale di Magenta dove, subito soccorso, è morto poco dopo. A quanto si è saputo, fuori dal nosocomio si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima, creando qualche problema al personale sanitario.
I soccorritori giunti nell'abitazione di Lonate assieme alle forze dell'ordine hanno trovato il proprietario di casa seduto su una sedia, preoccupato che i rapinatori potessero tornare e fare del male ai suoi genitori, che al momento erano fuori. Soccorso con il labbro tumefatto, i segni di pugni al volto e un profondo taglio alla fronte, è stato trasportato all'ospedale di Gallarate.
Le indagini sull'episodio, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono condotte dal personale della compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio e del nucleo investigativo di Varese.