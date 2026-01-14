Varese: ferito dal padrone di casa durante una rapina, muore un 37enne

Secondo quanto ricostruito fino a ora i due soggetti, dopo aver scassinato la porta dell'abitazione si sono introdotti nella villa. In quel momento, in base a quanto emerso, il proprietario di casa stava dormendo dopo il turno di notte. L'uomo ha spiegato di essersi alzato e di aver trovato i due uomini in cucina che lo hanno aggredito prendendolo a calci e facendogli sbattere la testa contro lo stipite della porta. A questo punto il padrone di casa avrebbe afferrato un pugnale di un kit di sopravvivenza da trekking e avrebbe colpito uno dei due rapinatori a un fianco. Il ferito e il complice sarebbero poi scappati velocemente a bordo di un'autovettura condotta da un terzo soggetto, che li attendeva all'esterno.