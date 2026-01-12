Furto in gioielleria ad Arezzo, il gioielliere: "Danno di circa 700mila euro"

A "Mattino Cinque" la vetrina sfondata con un idrante e la fuga: "Sacrifici di una vita persi in tre minuti"
L'inviata di "Mattino Cinque" Emanuela Gentilin è in centro ad Arezzo dove pochi giorni fa è avvenuto l'assalto a una gioielleria la cui vetrina è stata sfondata con un idrante sotto gli occhi dei passanti. "Era pausa pranzo e avevo chiuso il negozio per andare in palestra. Questa gioielleria appartiene alla mia famiglia dal 1948, io sono la terza generazione" racconta il gioielliere Mauro Grotto.
"La stima dei danni ancora non è stata fatta ma parliamo di circa 700mila euro, potrebbe essere anche maggiore. I passanti gridavano aiuto e qualcuno voleva intervenire ma uno dei banditi era armato di estintore e spruzzava il gas per allontanare le persone che si avvicinavano al negozio, tra queste due metronotte e una signora che è stata minacciata e che poi si è sentita male. Tutto questo in tre minuti" ha proseguito il titolare della gioielleria.
"Avevo già subito un tentativo di rapina e altri furti con destrezza, nel 2022 un giovane mi ha puntato anche un coltello. Qui siamo vicino alla stazione e le vie di fughe sono molte. Quando ho ricevuto la chiamata della rapina sia io sia mia moglie ci siamo sentiti male. In tre minuti i sacrifici di una vita sono scomparsi così davanti agli occhi di decine di persone e della vigilanza" ha spiegato in conclusione l'uomo.