Furto in gioielleria ad Arezzo, il gioielliere: "Danno di circa 700mila euro"

"Avevo già subito un tentativo di rapina e altri furti con destrezza, nel 2022 un giovane mi ha puntato anche un coltello. Qui siamo vicino alla stazione e le vie di fughe sono molte. Quando ho ricevuto la chiamata della rapina sia io sia mia moglie ci siamo sentiti male. In tre minuti i sacrifici di una vita sono scomparsi così davanti agli occhi di decine di persone e della vigilanza" ha spiegato in conclusione l'uomo.