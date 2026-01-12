Stazione Termini, il funzionario aggredito resta in coma farmacologico

L'uomo è stato accerchiato e massacrato di botte a pochi metri dall'ingresso della stazione Termini, il principale scalo ferroviario di Roma. Il pestaggio si è consumato nella tarda serata di sabato in via Giolitti ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Si vedrebbe un gruppo di sette o otto persone avvicinarsi al 57enne e colpirlo ripetutamente, soprattutto al volto, prima di dileguarsi. L'uomo, lasciato sull'asfalto in gravissime condizioni, è stato soccorso dal 118 e trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso. La polizia ha già fermato due presunti responsabili, ed è ancora al lavoro per individuare i complici. I fermati sono un cittadino tunisino di 20 anni, con precedenti per rissa e droga, e un egiziano 18enne, con precedenti per rapina, ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere, già colpito da provvedimento di espulsione a inizio di gennaio perché irregolare in Italia. Per l'aggressione si tenderebbe ad escludere la rapina finita male.