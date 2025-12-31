Azzannato da pitbull, la moglie lo salva uccidendo il cane a coltellate

Un uomo è finito in codice rosso all'Ospedale Sant'Andrea di Roma dove si trova non in pericolo di vita, in seguito all'aggressione subita dal suo pitbull. Da una prima ricostruzione, mentre si trovava in casa, è stato attaccato dal proprio animale e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie, che con un coltello da cucina ha ucciso l'animale. I Carabinieri della Stazione di Capena sono intervenuti presso l'abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sull'accaduto. Il coltello è stato sequestrato mentre la carcassa dell'animale è stata affidata al personale dell'Asl Roma.