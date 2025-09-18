Salerno, bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull: gravi ferite

A Scafati (Salerno) un bambino di 9 anni è stato azzannato da un pitbull, riportando gravi ferite agli arti. Sembra che, al momento dell'aggressione, il cane fosse al guinzaglio ma senza museruola. Il piccolo stava uscendo di casa quando si è imbattuto nell'animale, che si è scagliato contro il bimbo. Soccorso dal 118, il bambino è stato trasportato prima all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e poi al Santobono di Napoli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.