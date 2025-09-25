Usa, donna aggredita da due pitbull durante un giro in bici: amputate braccia e gambe

Per far fronte alle crescenti spese ospedaliere, la famiglia di Janelle ha deciso di aprire una pagina su GoFundMe, una piattaforma che permette di raccogliere fondi. "Ciao a tutti, mi chiamo Shay e mia cugina Nellie (Janelle, ndr) è stata aggredita da due pitbull il 9 settembre e si trova ancora in ospedale. Mia zia è assente dal lavoro per starle accanto. Ogni donazione è molto apprezzata. Dio benedica tutti. Anche se non potete donare, vi prego di condividere la vostra donazione. Tutte le donazioni saranno utilizzate per pagare le spese mediche e per aiutare mia zia a pagare le bollette, dato che è assente dal lavoro", si legge sulla pagina per le donazioni. "Ricordatevi, siamo donne forti e supereremo anche questo", conclude Shay. Al momento sono stati raccolti oltre 17.800 dollari, pari a circa 15.300 euro.