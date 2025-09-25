Usa, donna aggredita da due pitbull durante un giro in bici: amputate braccia e gambe

Con lei era presente il fidanzato, che ha cercato di difenderla. Nella colluttazione, uno dei due cani è morto
Stava facendo un giro in bicicletta a Okmulgee, nello Stato americano dell'Oklahoma, quando è stata aggredita da due pitbull. Un attacco improvviso, feroce, che l'ha lasciata in condizioni critiche. Trasportata d'urgenza in ospedale, ha subìto l'amputazione di tutti e quattro gli arti: le ferite a braccia e gambe erano infatti "gravi e significative".
Come racconta la testata americana The Nightly, la vittima si chiama Janelle Scott. Il 9 settembre stava pedalando a Okmulgee, in Oklahoma, insieme al fidanzato. In quel momento, nella stessa zona, vagavano anche due pitbull. "Lì vicino c'è un camper. Pare che i due animali fossero tenuti al suo interno", hanno spiegato gli agenti, che stanno cercando di risalire ai padroni. "Secondo quanto riferito, quella sera i cani sarebbero usciti dal camper", ancora non si sa per quale motivo, e hanno aggredito la donna, lasciandoli in condizioni critiche.
A raccontare il drammatico epilogo è Cheryl, madre di Janelle. Al momento dell'attacco, il fidanzato della figlia si è catapultato a difendere Janelle: nella "lotta" uno dei due pitbull è morto. Poi sono stati chiamati i soccorsi. Le ferite riportate dalla donna erano così gravi che i medici, per quanto possibile, hanno cercato di rimandare l'amputazione degli arti, ma alla fine si sono arresi. Inizialmente hanno amputato il braccio destro e la gamba sinistra, poi hanno deciso di procedere anche con gli altri due arti.
Per far fronte alle crescenti spese ospedaliere, la famiglia di Janelle ha deciso di aprire una pagina su GoFundMe, una piattaforma che permette di raccogliere fondi. "Ciao a tutti, mi chiamo Shay e mia cugina Nellie (Janelle, ndr) è stata aggredita da due pitbull il 9 settembre e si trova ancora in ospedale. Mia zia è assente dal lavoro per starle accanto. Ogni donazione è molto apprezzata. Dio benedica tutti. Anche se non potete donare, vi prego di condividere la vostra donazione. Tutte le donazioni saranno utilizzate per pagare le spese mediche e per aiutare mia zia a pagare le bollette, dato che è assente dal lavoro", si legge sulla pagina per le donazioni. "Ricordatevi, siamo donne forti e supereremo anche questo", conclude Shay. Al momento sono stati raccolti oltre 17.800 dollari, pari a circa 15.300 euro.
