Cronaca
Rimarrà sfigurata

Bibione (Venezia), bimba di 7 anni azzannata in faccia da un bulldog al parco

Le autorità indagano per chiarire le responsabilità. Il padre della piccola: "Mia figlia è viva per miracolo, serve più rispetto delle regole"

23 Set 2025 - 11:14
© Istockphoto

A Bibione (Venezia), una bambina di 7 anni è stata azzannata in faccia da un bulldog. È accaduto venerdì pomeriggio al parco comunale del Donatore. Lo riporta Il Gazzettino, il quale aggiunge che la piccola è stata sottoposta a un intervento di ricostruzione facciale, che ha richiesto 60 punti, e rimarrà sfigurata. Le autorità indagano per chiarire le responsabilità.

Sempre stando al giornale, la bambina si trovava al parco con la babysitter quando il cane, che era stato lasciato libero, l'ha aggredita mordendola in faccia. I proprietari dell'animale si sono precipitati sul bulldog per immobilizzarlo, mentre la tata cercava di soccorrere la bambina. La piccola, che presentava ferite profonde e sanguinanti, è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dal personale del 118 e poi all'ospedale di Udine, dove è stata operata. Ora è a casa. 

Come riporta Il Gazzettino, "i padroni rischiano accuse di lesioni colpose gravissime e sanzioni per la custodia non corretta dell'animale. Il cane, secondo quanto trapelato, è tornato ai padroni. Saranno i servizi veterinari dell'Ulss eventualmente a valutare se potrà rimanere con la famiglia o se saranno imposte misure più restrittive".   

Il padre della bambina: "Mia figlia è viva per miracolo, serve più rispetto delle regole"

 "In quel parco non è la prima volta che si vedono cani lasciati liberi. Mia figlia è viva per miracolo. Serve più rispetto delle regole, perché la libertà di alcuni non può mettere a rischio la vita degli altri. Torniamo a mettere le persone al primo posto. Una comunità che si rispetti deve proteggere i più fragili, a partire dai bambini", ha dichiarato il padre della bambina.

