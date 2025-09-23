Bibione (Venezia), bimba di 7 anni azzannata in faccia da un bulldog al parco

Sempre stando al giornale, la bambina si trovava al parco con la babysitter quando il cane, che era stato lasciato libero, l'ha aggredita mordendola in faccia. I proprietari dell'animale si sono precipitati sul bulldog per immobilizzarlo, mentre la tata cercava di soccorrere la bambina. La piccola, che presentava ferite profonde e sanguinanti, è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dal personale del 118 e poi all'ospedale di Udine, dove è stata operata. Ora è a casa.