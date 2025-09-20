Caselle in Pittari (Salerno), bimbo di tre anni morso dal cane di famiglia

Un bimbo di tre anni è rimasto gravemente ferito a Caselle in Pittari (Salerno) a seguito di un'aggressione da parte del cane di famiglia. Il piccolo, secondo quanto si apprende, dopo essersi avvicinato all'animale, è stato morso alla testa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania (Salerno). Spetterà ora ai medici valutare un eventuale trasferimento in una struttura specializzata. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri. Il bimbo, seppur ferito in modo grave, non sarebbe in pericolo di vita.