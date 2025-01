Latina, assalita e uccisa dai cani nel giardino di casa di un amico

Una donna, 30enne di origini straniere, è stata azzannata e uccisa da alcuni cani in una località alle porte di Latina. La tragedia è avvenuta nel giardino dell'abitazione di un amico che la vittima era andata a trovare. A lanciare l'allarme sono stati i vicini. La donna è stata trasportata in ospedale in ambulanza ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Nei giorni precedenti gli stessi cani avevano aggredito un'altra donna e il proprietario di casa.